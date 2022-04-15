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Даже в Москве трудно найти театр такого качества. Владимир Машков высоко оценил обновленный новокузнецкий «Коммунар».
Поддержат материально. Несколько домов сгорели в Чертинском микрорайоне Белово.
Пресекают дисбаланс. В Калтане прошел рейд по соблюдению ценовой политики.
В списке — 114 парков, скверов, аллей и бульваров. Кузбассовцам предлагают выбрать общественные пространства, которые преобразят в следующем году.
А преображения в кемеровском парке Победы имени Георгия Жукова уже начались. Когда объект будет готов?