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Награды посмертно. Жены погибших горноспасателей на шахте «Листвяжная» получили «Ордена мужества».

«Без срока давности». Всероссийская акция с таким названием прошла в школах Кузбасса в День памяти жертв геноцида.

Волшебная сила телевидения. Еще даже не вышел новостной сюжет, а в одном из кемеровских дворов уже вывезли строительный мусор, который обещали убрать на протяжение нескольких месяцев.

Развитие хоккея с мячом в Кузбассе. Сергей Цивилев встретился с бронзовыми призёрами чемпионата России.

Гордо носит корону победительницы. 10-летняя новокузнечанка завоевала звание «Мини-мисс России».