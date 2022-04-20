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Стать энергоэффективными и конкурентоспособными. Сергей Цивилев принял участие в заседание рабочей группы Госсовета.

Спасают чужие жизни. Национальный День донора отметили в областной столице очередями на сдачу крови.

Зависит от каждого жителя региона. Кузбассовцам предлагают выбрать общественные пространства, которые будут благоустроены.

Кузбасский Роналдиньо. Футболист-виртуоз Дмитрий Тарасов может удержать мяч даже ухом.

От Костёнково до Берёзова с российским триколором. В Новокузнецком районе состоялся мотопробег в поддержку российских солдат.