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Стать энергоэффективными и конкурентоспособными. Сергей Цивилев принял участие в заседание рабочей группы Госсовета.
Спасают чужие жизни. Национальный День донора отметили в областной столице очередями на сдачу крови.
Зависит от каждого жителя региона. Кузбассовцам предлагают выбрать общественные пространства, которые будут благоустроены.
Кузбасский Роналдиньо. Футболист-виртуоз Дмитрий Тарасов может удержать мяч даже ухом.
От Костёнково до Берёзова с российским триколором. В Новокузнецком районе состоялся мотопробег в поддержку российских солдат.