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Плановая и экстренная медицинская помощь, профосмотры, вакцинация. Шесть модульных ФАПов открыли в Юргинском муниципальном округе.
Большие возможности для развития. В Кузбассе введены новые льготы для предпринимателей.
Не допустить ЧП. В Новокузнецке надзорные органы проверяют, как подрядчики отремонтировали дороги.
К праздничному столу по сниженным ценам. Завтра в Кузбассе пройдут сельскохозяйственные ярмарки.
Вкусно и, главное, полезно. Известный шеф-повар Григорий Мосин провел мастер-класс для кемеровских школьников.