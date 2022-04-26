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Дань памяти предкам, защитившим мир от фашизма. Первую очередь комплекса «Героям-сибирякам» сдадут в сентябре.

Воспоминания ликвидаторов. 36 лет назад случилась одна из самых крупных ядерных техногенных катастроф в истории человечества.

Преданы профессиональному долгу. Сергей Цивилев поздравил победителей и призеров региональных конкурсов педагогического мастерства.

Всё по-взрослому. Региональный медиахолдинг «Кузбасс» запускает новое реалити-шоу.

В финале лучшие команды. В Кемерове торжественно открыли розыгрыш Кубка чемпионов Ночной хоккейной лиги.