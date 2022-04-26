В выпуске:
Дань памяти предкам, защитившим мир от фашизма. Первую очередь комплекса «Героям-сибирякам» сдадут в сентябре.
Воспоминания ликвидаторов. 36 лет назад случилась одна из самых крупных ядерных техногенных катастроф в истории человечества.
Преданы профессиональному долгу. Сергей Цивилев поздравил победителей и призеров региональных конкурсов педагогического мастерства.
Всё по-взрослому. Региональный медиахолдинг «Кузбасс» запускает новое реалити-шоу.
В финале лучшие команды. В Кемерове торжественно открыли розыгрыш Кубка чемпионов Ночной хоккейной лиги.