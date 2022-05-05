В выпуске:
Кемеровский танк Т-34 официальные представители соседнего государства отправили на участие в спецоперации.
История тяжёлых событий из уст победителей. Мы продолжаем рассказывать о тех, кто отстоял мир в 45-ом.
Культурное наследие или разруха? Кемеровчане отстаивают свое право на комфортные условия.
Дел много. Кемеровские загородные оздоровительные лагеря готовятся к летнему сезону.
Масштабный старт после двухлетнего затишья. В Кемерове прошла легкоатлетическая эстафета, посвящённая 77-й годовщине со Дня Победы.