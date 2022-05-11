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Обеспечить регион врачами высокой квалификации. В этом году в ординатуру Кемеровского медицинского вуза смогут поступить сразу 206 выпускников.
Условия, приближенные к реальным. В областной столице проходят Всероссийские пожарно-спасательные соревнования.
Время отключать. В двух муниципалитетах Кузбасса завершили отопительный сезон.
«Дети Азии» готовятся к стартам. В Кузбасс приехала хоккейная команда из Узбекистана, чтобы провести тренировочный сбор.
Нацелены на плей-офф. Новокузнецкий регбийный клуб уверенно набирает очки в финале регулярного чемпионата.