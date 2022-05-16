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Увидеть технологию изнутри. В Белове впервые прошел экологический пресс-тур на угольное предприятие.

Успеть сделать свой выбор. До 30 мая проходит голосование за общественные пространства, которые будут благоустроенны в 2023 году.

Сохранить бизнес. В условиях санкций власти вводят дополнительные льготы для предпринимателей.

Ловись на живца. В Кузбассе зарыбили один из самых богатых по числу обитателей водоём.

Тренировочная встреча. На выходных на кемеровском льду встретились сборные Узбекистана и Кузбасса.