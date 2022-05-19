В выпуске:

Спустя век чтут заветы Ильича. В новокузнецком лицее до сих пор принимают октябрят и пионеров.

Закрыть спрос на продукцию собственного производства — приоритетное направление для аграриев, сельхозпредприятий и фермеров региона в 2022 году.

Концерты, мастер-классы, выставки, лекции. Для престарелых и инвалидов Анжеро-Судженского дома-интерната открылись новые горизонты.

Баян, аккордеон и 5 роялей. Приятный подарок получен регионом в преддверии отчётных концертов в школах искусств.

Отдай свой голос. Участники реалити-шоу «По-взрослому!» уже вступили в борьбу за победу.