В выпуске:
Когда случилась беда. В региональном Парламенте поддержали законопроект о социальных выплатах для погорельцев.
Азбука, прошедшая через века. В Кузбассе отмечают День славянской письменности.
Кемерово мультикультурный. В областном центре состоялась защита проектов по популяризации культуры малочисленных народов Кузбасса.
Природа в городе или город в природе? Новокузнецк принимает тематический фестиваль ландшафтного дизайна «Ленд-арт».
Определить сильнейшего. В Кемерове уже в 28 раз стартовали всероссийские соревнования по боксу на призы заслуженного мастера спорта Советского Союза по боксу Юрия Арбачакова.