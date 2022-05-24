В выпуске:

Когда случилась беда. В региональном Парламенте поддержали законопроект о социальных выплатах для погорельцев.

Азбука, прошедшая через века. В Кузбассе отмечают День славянской письменности.

Кемерово мультикультурный. В областном центре состоялась защита проектов по популяризации культуры малочисленных народов Кузбасса.

Природа в городе или город в природе? Новокузнецк принимает тематический фестиваль ландшафтного дизайна «Ленд-арт».

Определить сильнейшего. В Кемерове уже в 28 раз стартовали всероссийские соревнования по боксу на призы заслуженного мастера спорта Советского Союза по боксу Юрия Арбачакова.