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Выходит на новый уровень гостеприимства. Делегация корпорации «Туризм.РФ» посетила Таштагольский район.

Рабочие руки Кузбасса. В регионе прошел пресс-тур по заведениям среднего профессионального образования.

Привезли 15 наград. В Самаре завершился 30 фестиваль «Российская студенческая весна».

Музыкальный мастер-класс. Солисты камерного симфонического оркестра филармонии Кузбасса провели творческий урок для воспитанников детского дома.

Более 120 бойцов со всей России. В Кемерове проходит 28 по счёту турнир на призы Юрия Арбачакова.