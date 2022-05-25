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Выходит на новый уровень гостеприимства. Делегация корпорации «Туризм.РФ» посетила Таштагольский район.
Рабочие руки Кузбасса. В регионе прошел пресс-тур по заведениям среднего профессионального образования.
Привезли 15 наград. В Самаре завершился 30 фестиваль «Российская студенческая весна».
Музыкальный мастер-класс. Солисты камерного симфонического оркестра филармонии Кузбасса провели творческий урок для воспитанников детского дома.
Более 120 бойцов со всей России. В Кемерове проходит 28 по счёту турнир на призы Юрия Арбачакова.