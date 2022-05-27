В выпуске:

Почему без знания прошлого невозможно развитие в будущем? Этот и другие вопросы обсуждали молодые историки Сибири.

Совместная работа по повышению качества жизни. В регионе ремонтируют дворы и благоустраивают территории.

Цифровое качество в вопросах здравоохранения. В кемеровскую больницу поступил новый рентген.

Юный взгляд на мировые проблемы. В Новокузнецке состоялась премьера постановки «Глобальное потепление».

Финал второго сезона. Скоро «Лига борьбы Кузбасса» узнает имя нового чемпиона.