В выпуске:
Почему без знания прошлого невозможно развитие в будущем? Этот и другие вопросы обсуждали молодые историки Сибири.
Совместная работа по повышению качества жизни. В регионе ремонтируют дворы и благоустраивают территории.
Цифровое качество в вопросах здравоохранения. В кемеровскую больницу поступил новый рентген.
Юный взгляд на мировые проблемы. В Новокузнецке состоялась премьера постановки «Глобальное потепление».
Финал второго сезона. Скоро «Лига борьбы Кузбасса» узнает имя нового чемпиона.