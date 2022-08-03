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80% убрано. Несмотря на постоянные дожди в Крапивинском районе в разгаре уборочная кампания.

Приостановят движение на 3 месяца. Из-за ремонта путей трамваи перестанут ходить из центра в Кузнецк в южной столице.

Полысаево готовится к областному празднику. В благоустройство города вложено около 800 млн рублей.

23 лучших спортсмена вышли на старт. На Танае официально открыли чемпионат по купольному пилотированию.

Показывают отличные результаты. Команда Сибирского федерального округа лидирует в медальном зачёте на играх «Дети Азии».