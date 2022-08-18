В выпуске:

Открытый диалог. Тему выстраивания взаимодействия производителей, продавцов и арендаторов обсудили накануне предприниматели и региональная власть.

Здравоохранение на селе прирастает молодыми кадрами. В Новокузнецком районе приступили к работе выпускники кузбасских медучреждений.

Обучение с самым современным оснащением. В Кузбассе открылся первый в России Колледж креативных индустрий.

Истории от первого лица. Кузбасские лётчики-ветераны боевых действий рассказали о сложностях своей профессии.

В Саранске, где проводит предсезонную подготовку хоккейный «Металлург», состоялся турнир, посвященный памяти Сергея Николаева.