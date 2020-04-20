Решением штаба по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Анжеро-Судженского городского округа вводятся ограничения, аналогичные введенным вчера в Краснобродском, Беловском, Мысковском городских округах, а также Беловском муниципальном районе.

Клапаны для подключения аппаратов ИВЛ к системам подачи кислорода, которые производятся на Кемеровском механическом заводе, получили сертификат технического соответствия. Объем выпуска клапанов увеличен до 150 шт/сутки.

При поддержке Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса закуплено 20 аппаратов ИВЛ. В ближайшее время они поступят в больницы региона.

Кузбасс закупит 64 машины, на которые будет установлено оборудование для дезинфекции улиц и остановок общественного транспорта.

По решению штаба закрываются на 14-дневный карантин:

— Храм Архангела Михаила в деревне Береговая Кемеровского муниципального района

— Храм Александр Невского в г. Кемерово

Причина закрытия: присутствие прихожан на пасхальных службах.

Штаб напоминает, что всем жителям Кузбасса необходимо выполнять меры по профилактике Covid-19 и соблюдать режим самоизоляции.

Источник — Цивилев.Live