Стартовал опрос, в ходе которого жители Кузбасса выберут площадку для установки стелы «Город трудовой доблести».

Напомним, 2 июля президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил Новокузнецку почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленный массовый трудовой героизм и самоотверженность.

«Новокузнецк получил звание „Город трудовой доблести“ в числе 20 первых городов России. Трудовые подвиги новокузнечан признаны на уровне всей страны. Новокузнецк и весь Кузбасс много лет ждали этого решения. Новое почетное звание будет увековечено на стеле, и сейчас все жители Кузбасса приглашаются к участию в выборе места, где установят стелу. Уверен, это будет яркий архитектурный объект, одна из достопримечательностей Новокузнецка», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

На стеле будет изображен герб Новокузнецка и размещен текст указа президента РФ о присвоении почетного звания. Кузбассовцам предлагается выбрать одну из 5 площадок: парковая зона на пересечении ул. Рудокопровая и ул. Куйбышева; сквер имени маршала Г.К. Жукова; сквер на пересечении ул. Кирова и ул. 25 лет Октября; сквер по ул. 25 лет Октября рядом с пересечением пр. Курако и ул. Суворова; зеленая зона на пересечении пр. Кузнецкстроевский и ул. Павловского.

Опрос стартовал на сайте «Наш Новокузнецк» (http://наш.новокузнецк.рф/). Для участия в голосовании необходимо авторизоваться через одну из социальных сетей. Итоги голосования подведут 3 сентября 2020 года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.