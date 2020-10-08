Сергей Цивилев: «У нас есть риск примерно по семи детсадам, так как они выполнялись по проектам сторонних организаций, и мы вынуждены были их переделывать. В условиях пандемии возник еще один вызов — на стройках было занято много рабочих из стран СНГ, возник дефицит рабочих специальностей. Пришлось срочно перестраивать систему, готовить своих рабочих. Поэтому мы обратились в Минстрой РФ с тем, чтобы перенести сроки сдачи этих объектов на первый квартал следующего года».



По данным отчета губернатора Кузбасса за последние месяцы в сфере образования:

— открыто три детских сада: в мкрн Антипова и Заводском районе Кемерова, а также в п. Калачево Прокопьевского района;

— открыт новый корпус школы №85 в Кемерове;

— по программе «Моя новая школа» проведен капремонт пяти школ в Кемерове, Осинниках, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске и Белове;

— открыт спортивный комплекс и два новых корпуса Президентского кадетского училища;

— в 42 сельских школах открыты образовательные центры «Точка роста»;

— реконструирован Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий.



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