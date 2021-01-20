Автомобили «Нива» и УАЗ «Патриот» приобретены в рамках новой федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартовала в 2021 году. Общая стоимость техники — почти 16 миллионов рублей, она предназначена для выездов медработников в отдаленные и труднодоступные территории.

«Транспортом повышенной проходимости мы в первую очередь обеспечиваем районные больницы Кузбасса, которые обслуживают населенные пункты, куда сложно добраться в зимний и весенний период. Это первая поставка машин по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения. В целом до 2025 года в автопарки медицинских организаций Кузбасса направят 225 новых машин», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Партия новых машин состоит из 7 полноприводных «Нив» (стоимость каждой — 673,5 тыс. рублей) и 12 машин УАЗ «Патриот» (939 тыс. рублей за единицу).

«Нивы» направят в Гурьевскую, Крапивинскую, Тяжинскую, Чебулинскую, Топкинскую, Тисульскую районные больницы, а также в Мариинскую городскую больницу. Например, в Тисульской больнице в том числе будут использовать новую машину для доставки медицинских бригад в поселок Белогорск, который находится в более чем 100 километрах от районного центра.

УАЗы поступят в Юргинскую, Промышленновскую, Яшкинскую, Кемеровскую, Ленинск-Кузнецкую, Беловскую, Ижморскую, Прокопьевскую, Таштагольскую, Яйскую районные больницы, а также в Осинниковскую и Березовскую городские больницы.

Для справки. По программе модернизации первичного звена здравоохранения в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек будут проходить строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения. Также запланировано приобретение медицинского оборудования и автотранспорта. В 2021-2025 годах в Кузбассе на эти цели будет направлено почти 12 млрд рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.